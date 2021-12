Informując o festiwalowych nowościach, twórcy Audioriver, podkreślili, że jest to „najważniejsze święto muzyki elektronicznej oraz największe w Polsce wydarzenie, które prezentuje publiczności tak szerokie spektrum tego typu brzmień”. Jak zaznaczono w anonsie, „program 15. edycji Audioriver będzie jeszcze szerszy niż dotychczas”.

„Minęło 15 lat odkąd na płockiej plaży odbyła się pierwsza edycja Audioriver. Wtedy nie mogliśmy podejrzewać, że ten projekt rozwinie się do takich rozmiarów, a na samym festiwalu będziemy mogli usłyszeć koncerty nie kilkunastu, a ponad stu artystów z wieloma światowymi gwiazdami na czele. Bardzo dziękujemy niesamowitej społeczności Audioriver, dzięki której to wydarzenie cały czas może się rozwijać. Już teraz możemy zdradzić, że festiwal się powiększy, a na terenie plaży pojawi się dodatkowa scena” – powiedział szef Audioriver Piotr Orlicz-Rabiega, cytowany w komunikacie, dotyczącym jubileuszowej edycji 2022 r.

Twórcy Audioriver wyjaśnili, że teren festiwalu powiększy się aż do brzegu Zalewu Sobótka, znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie płockiej plaży nad Wisłą. W informacji o przyszłorocznej odsłonie festiwalu podkreślono, że większość scen będzie zaprojektowana w oparciu o specjalnie przygotowane elementy dekoracyjne pochodzące z materiałów naturalnych, a ich wprowadzenie ma na celu m.in. ograniczenie zużycia energii elektrycznej, koniecznej do działania ekranów scenicznych, ścian LED i instalacji świetlnych.

Audioriver zapowiada także uruchomienie strefy bezpieczeństwa, gdzie każdy uzyska pomoc, niezależnie od charakteru czy skali problemu, a „organizatorzy będą przygotowani, żeby reagować na bieżące i niespodziewane sytuacje” - w strefie znajdą się psycholodzy, edukatorzy oraz wolontariusze współpracujący z ochroną i służbami medycznymi.

„Festiwal to nasz wspólny dom, dlatego zależy nam, aby każdy z uczestników czuł się tam jak u siebie - bezpiecznie i swobodnie. Naszym zadaniem jest zadbać nie tylko o wspaniałą zabawę, ale i o pełny komfort naszej publiczności. Przestrzeń Audiohome będzie przede wszystkim odpowiadać na bieżące potrzeby, a także pełnić funkcję strefy edukacyjnej, gdzie festiwalowicze mogą przyjść z pytaniami, których nie mają śmiałości zadawać przez cały rok” – podkreślił Orlicz-Rabiega.

Jesteś w domu

Organizatorzy Audioriver przypomnieli, że od czerwca 2020 r. trwa edukacyjna akcja Audioriver Goes Green, która skupia się na przekazywaniu wiedzy o ekologii. „W najnowszej formule akcji festiwal wraz z ambasadorką, Jagną Niedzielską, prowadzi rozmowy w formie podcastów” – przekazali twórcy imprezy. Do tej pory gośćmi byli tam już m.in. Krzysztof Zalewski, Kasia Sienkiewicz i Jacek Sienkiewicz z zespołu Kwiat Jabłoni, Piotr „Vienio” Więcławski, Zofia Zochniak i Osi Ugonoh. Materiały edukacyjne w ramach tej inicjatywy były realizowane we współpracy m.in. z Koalicją Klimatyczną, WWF Polska, Extinction Rebellion oraz Fundacją Ubrania Do Oddania.

Innym projektem realizowanym przez Audioriver jest kampania edukacyjna Audiohome: #jesteśwdomu, w ramach której festiwal poświęca uwagę kwestiom bezpieczeństwa, tolerancji, praw człowieka, wykluczeń czy społecznej misji festiwali. „Od prawie roku, w mediach społecznościowych Audioriver pojawiają się m.in. materiały video, wywiady i edukacyjne komunikaty” – przypomnieli twórcy wydarzenia. Jak podali, akcję wspierają artyści, dziennikarze, a także organizacje pozarządowe i eksperci, a partnerami są Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Fundacja Edukacji Społecznej i Fundacja Kultury Bez Barier.

Pod koniec listopada Audioriver ogłosił pierwszych wykonawców edycji 2022 r. – jak poinformowali wówczas organizatorzy, festiwalowy line-up otwierają: Âme b2b Dixon, Baasch, Cormac, Dasha Rush b2b Błażej Malinowski, Gorgon City, Horse Meat Disco, I Hate Models, a także Len Faki, Monster, S.P.Y ft. MC LowQui, Sevdaliza i Something Something.

W trakcie dotychczasowych odsłon Audioriver występowali tam m.in.: Richie Hawtin, Leftfield, Crystal Castles i Jamie Woon, a także Sven Vath, Shackleton, Gesaffelstein, Four Tet, Dillinja, Dinky, Jaguar Skills i Ella Eyre. Byli również Carl Craig, Moderat, GusGus oraz Trentemoller, Paul Kalkbrenner, Ricardo Villalobos i Modeselektor.

Organizatorem festiwalu Audioriver jest Fundacja Jest Akcja! Partnerami wydarzenia są: Urząd Miasta Płocka oraz Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki.