To na tym krążku znajdą się liczony w milionach wyświetleń singiel „Złoto” czy luzacki, równie porywający na parkiet „Galácticos”. Na koncertach nie zabraknie oczywiście największych hitów Mroza takich jak „Nic do stracenia”, „Aura” czy „Bo jak nie my to kto”.

Reklama

Harmonogram trasy:

31.03.2022, Wrocław

01.04.2022, Wałbrzych

02.04.2022, Katowice

03.04.2022, Kraków

08.04.2022, Bydgoszcz

09.04.2022, Gdańsk

21.04.2022, Warszawa

23.04.2022, Poznań

24.04.2022, Łódź