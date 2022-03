Koncerty odbędą się w ramach trasy promującej najnowszy album Avidana, zatytułowany “Anagnorisis”, będący czwartą solową płytą w karierze artysty. Bilety na polskie koncerty są dostępne w sprzedaży.

9 kwietnia 2022, Klub Proxima, Warszawa

7 kwietnia 2022, Klub Kwadrat, Kraków

Asaf Avidan dał się poznać publiczności na całym świecie dzięki swojemu oryginalnemu stylowi, który w unikalny sposób łączy folk z rockiem. Międzynarodową sławę i uznanie przyniósł mu hit "One Day / Reckoning Song", nagrany wraz z The Mojos, który dotychczas został odtworzony na YouTube ponad 15 milionów razy. Bezdyskusyjny talent oraz niepowtarzalna barwa głosu przysporzyły mu miliony wiernych fanów na całym świecie, w tym również nad Wisłą. W 2017 roku artysta zagrał w naszym kraju serię doskonale przyjętych koncertów, promujących płytę "The Study On Falling”.

Już w kwietniu Asaf Avidan ponownie wystąpi w Polsce, tym razem w ramach trasy "Anagnorisis Band Tour Europe 2022". Europejskie tournée artysty to ponad trzydzieści występów w popularnych salach koncertowych Starego Kontynentu. Trasa rozpoczęła się 28 lutego w Mediolanie, a jej kolejne przystanki to m.in. Rzym, Luksemburg, Bruksela, Paryż, Berlin i Amsterdam. Na początku kwietnia izraelska gwiazda przyjedzie do Polski, gdzie zagra m.in. w krakowskim Klubie Kwadrat oraz w warszawskiej Proximie. Zakończenie europejskiego odcinka trasy zostało zaplanowane na 14 kwietnia koncertem w Wiedniu.