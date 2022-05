Lech Polish Hip-Hop Festival w nowej odsłonie odbędzie się na nadwiślańskiej plaży w Płocku od 11 do 14 sierpnia. Na zakończenie zaplanowano galę Lech Polish Hip-Hop Music Awards w płockiej hali Orlen Arena.

„Na tym polega wyjątkowość Lech Polish Hip-Hop Festival - na wielu scenach spotykają się największe tuzy, jak i ci, którzy będą wyznaczali trendy za kilka lat, a to właśnie w Płocku rozpocznie się ich wielka kariera” - podkreślili twórcy imprezy, ogłaszając listę ponad 30 wykonawców tegorocznej edycji.

Według organizatorów Lech Polish Hip-Hop Festival, niezwykle atrakcyjnie zapowiada się koncert duetu PRO8L3M, bowiem „artyści przygotowali coś, co jeszcze lepiej pozwoli poczuć klimat mixtape'ów spod szyldu "Art Brut", na których rap łączył się z samplami popowych szlagierów lat 80.”.

„Nie możemy zapomnieć też o legendach rodzimej sceny, które mają swoją rzeszę fanów i są gwarantem dobrych występów. Wiemy to doskonale, ponieważ od wielu lat grają niezapomniane koncerty podczas płockiej imprezy. Sokół, KęKę, Dwa Sławy i Ero JWP to najwyższa jakość w polskim rapie” - anonsują kolejnych artystów twórcy Lech Polish Hip-Hop Festival.

Przekrój pokoleń

Organizatorzy zapowiadają jednocześnie koncerty „młodych, gniewnych” sceny hip-hop, którzy już teraz okupują pierwsze miejsca w serwisach streamingowych i na listach sprzedaży - są wśród nich OKI, Young Igi, Hodak, PlanBe, Dziarma i CatchUp, a także Zdechły Osa, Barto Katt, Feno, Lipa, Jeden i Jacuś.

Twórcy Lech Polish Hip-Hop Festival podkreślają, że „kluczowe będą również występy tych, którzy w tym roku już wydali albo dopiero wydadzą swoje nowe płyty”, a w gronie tych artystów znaleźli się: Paluch, Kabe, TUZZA, Małpa, Łajzol oraz Kukon. Ich albumy, jak oceniają organizatorzy, „były i są jednymi z najbardziej wyczekiwanych w tym roku”.

Podczas tegorocznej odsłony Lech Polish Hip-Hop Festival zagrają również Guzior, Kaz Bałagane, Sarius, Słoń, Miły ATZ, Joda, Avi i Louis Villain, JETLAGZ, Gruby Mielzky oraz Spółka ZOO, czyli Berson, Frosti, Włodar i Mario.

Jeszcze w marcu twórcy Lech Polish Hip-Hop Festival zapowiedzieli, że po dwuletniej przerwie, spowodowanej pandemią koronawirusa i obowiązującymi w związku z tym obostrzeniami, impreza powróci w tym roku do Płocka i to w nowej formule - potrwa od 11 do 14 sierpnia, czyli o jeden dzień dłużej, a zakończy ją Gala Lech Polish Hip-Hop Music Awards z występami artystów w niecodziennych aranżacjach i wyjątkowej oprawie multimedialnej.

Festiwal prezentujący artystów sceny hip-hop organizowany jest w Płocku od 2013 r. Finałowa gala z muzycznymi nagrodami odbędzie tam po raz pierwszy - premierowa odsłona tego wydarzenia odbyła się w sierpniu 2021 r. w Hali Stulecia we Wrocławiu.