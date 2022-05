03.10.2022 – Warszawa, EXPO XXI

Nominowany do nagrody Grammy zespół Sum 41 ogłosił europejską trasę koncertową “Does This Look All Killer No Filler Tour”. Gościem specjalnym podczas wydarzenia będzie Simple Plan.

Sum 41 zaprasza fanów do wspólnego świętowania dwudziestolecia albumów ‘All Killer No Filler’ i ‘Does This Look Infected?’ na swoich pierwszych koncertach w Europie po 2-letniej przerwie. Trasa zaczyna się 20 września w Stuttgarcie (Niemcy) i dotrze do innych europejskich miast takich jak Paryż, Wiedeń, Mediolan, Budapeszt itd. Koncert zwieńczający trasę odbędzie się w Londynie 21 października. Przedsprzedaż na stronie artysty rusza 17 maja o godzinie 11:00 czasu lokalnego, a sprzedaż ogólna biletów rozpocznie się 20 maja o godzinie 10:00 czasu lokalnego na stronie www.sum41.com

Wokalista Deryck Whibley dzieli się swoimi przemyśleniami: “Świetnie bawiliśmy się koncertując z Simple Plan podczas trasy w Stanach Zjednoczonych. Nie możemy doczekać się wspólnych koncertów w Europie. Bardzo cieszymy się, że będziemy mogli świętować jubileusz jednych z naszych ulubionych albumów. Podczas trasy "Does This Look All Killer No Filler" nie zabraknie innych naszych hitów!”