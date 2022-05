Tęsknota za bliskością z naturą

– Zamiast wyruszyć w pierwszą trasę po płycie Lepidoptera, wylądowałam u siebie w górach w domu rodzinnym. Przeprosiłam się z fortepianem, na którym grałam przez 12 lat w szkole muzycznej i na nowo zaczęłam komponować piosenki. Sam fakt okoliczności przyrody za oknem i również powrotu do korzeni, do mojego Bielska, skłonił mnie do tego żeby napisać takie piosenki. Później z Bluemental, pierwsza wersja powstała w górach przeniosłam się na Podlasie, gdzie spędziliśmy tydzień. Mamy taki rodzaj pracy, że wyjeżdżamy gdzieś na tydzień, zamykamy się w jakimś domku odseparowani od miasta i tam na Podlasiu w okolicznościach przyrody dokończyliśmy właśnie ten album. Wszystko się kręciło wokół lasów, jezior, gór, były polany, stąd też ten refren, który tak obfituje w szacunek do przyrody – mówi Sabina Karwala, piosenkarka, aktorka teatralna i telewizyjna.

– Uwielbiam naturę. Byłam wychowana pod śliwką w Bystrej. Cały czas miałam kontakt z górami i naturą. W momencie kiedy poszłam na studia do Łodzi, a później przeniosłam się do wielkiego miasta Warszawy zostałam odcięta od tego. Od roku mam pieska adoptowanego i cały czas szukamy takich przestrzeni do wspólnych spacerów. Okazało się nawet, że mamy plażę w Warszawie – dodaje Sabina.

Sabina Karwala – aktorka teatralna i telewizyjna, piosenkarka. Nagrała dwa albumy: Lepidoptera oraz Bluemental. Ukończyła Wydział Aktorski PWSFTviT w Łodzi.