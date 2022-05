16.09.2022 – WARSZAWA – HYBRYDY

Jubël- szwedzki duet popowy z Halmstad powstał dzięki współpracy Sebastiana Atasa i Victora Sjöströma. Przed powstaniem zespołu zarówno Sebastian, jak I Victor przez wiele lat pisali, produkowali i wydawali muzykę, ale dopiero kiedy zaczęli razem pracować stworzyli nowe brzmienie, które charakteryzuje Jubël.

Zespół odniósł wielki sukces dzięki singlowi “Illusion”, który był ścieżką dźwiękową w globalnej kampanii HM. Przełomowym momentem w ich karierze był cover “Dancing in the Moonlight”, w oryginale nagranego przez Kinga Harvesta w 1972. Jak do tej pory wersja Jubël ma ponad 100 milionów odtworzeń na Spotify, a latem 2018 roku znalazła się w pierwszej 50 Spotify najczęściej odtwarzanych utworów w ponad 5 krajach.