Kalush Orchestra, Kaśka Sochacka, Grzegorz Hyży, MROZU, Rubens, Zalia i Rat Kru zagrają podczas czwartej edycji Edison Festival 2022 r. w podpoznańskim Baranowie.

Bilety jednodniowe w cenie 129 zł i karnety za 189 zł są już w sprzedaży! Regular Tickets będą dostępne do 23 czerwca 2022 r. Szukać ich można na www.eventim.pl, www.ebilet.pl oraz www.tobilet.pl.

Edison Festival odbywa się w malowniczej scenerii Jeziora Kierskiego na terenie Best Western Hotel Edison. Od centrum Poznania to zaledwie kwadrans jazdy samochodem, co sprawia, że jest to idealne miejsce na weekendowy wypoczynek. Relaks i muzyczną zabawę na najwyższym poziomie zapewnią koncerty wyjątkowych artystów – gwiazd festiwalu.

Na festiwalowy line-up złożą się jednak nie tylko występy twórców wyznaczających muzyczne trendy i artystów doskonale znanych z radiowych anten czy platform streamingowych. Na Edison Festival tradycyjnie zagrają także okrzyknięci mianem “muzycznych odkryć” debiutanci, stawiający pierwsze kroki w branży.

Niewątpliwie dużym wydarzeniem będzie koncert podbijającej tegoroczną Eurowizję grupy Kalush Orchestra, która rozkochała w sobie europejską publiczność i wyeksponowała piękno ukraińskiej muzyki. Grupa wygrała tegoroczny konkurs deklasując konkurencję. Podczas ich koncertu nie zabraknie eurowizyjnego przeboju „Stefania”, pierwotnie dedykowanego matce lidera zespołu, Ołeha Psiuka. Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę, piosenka nabrała nowego znaczenia i stała się swoistym hymnem matek, których dzieci walczą na wojnie. Zespół zagra na Edison Festival w sobotę, 23 lipca.