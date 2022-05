Niecodzienny duet to następca najnowszej płyty Diany Ross „Thank You”, która ukazała się w ubiegłym roku. „Turn Up The Sunshine” to pierwszy singiel zapowiadający soundtrack do „Minionki: Wejście Gru”, który ukaże się 1 lipca, w dniu światowej premiery obrazu.

Akcja filmu rozgrywa się w latach 70. i przybliża historię Gru - największego złoczyńcy na świecie - który po raz pierwszy spotkał Minionki, powołał do życia najbardziej nikczemną ekipę w kinie i rozpoczął walkę z najbardziej niepowstrzymaną grupą przestępczą, jaką kiedykolwiek stworzono.