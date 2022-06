Artysta za sprawą wydanego właśnie albumu „This Is a Photograph” podbija ratingi w najbardziej renomowanych mediach muzycznych na świecie, Tiberius b - wrażliwa dusza poszukująca swojej tożsamości w znakomitym brytyjskim popie, oraz Ed Dowie, popowy guru wśród dziwaków. Czy z nową nazwą i międzynarodową obsadą impreza wciąż aspiruje do miana najbardziej intymnego festiwalu w Polsce?

- Zmieniliśmy nazwę, ale nie zmieniliśmy formatu – mówi Roman Szczepanek, dyrektor artystyczny OPO Festivalu. - Wciąż zależy nam na prezentacji nietuzinkowych twórców, grających na autentycznych emocjach, przełamujących bariery gatunkowe. Często są to artyści debiutujący, albo jeszcze przed premierą. Przywołam choćby Arlo Parks, która zagrała u nas w 2019 roku, nie znana nikomu, a teraz święci triumfy na największych scenach świata. Dodatkowym elementem jest kameralny klimat festiwalu. Pomimo pleneru będziemy starali się go za wszelką cenę utrzymać – dodaje Szczepanek.

OPO Festival 2022 odbędzie się w plenerze, na malowniczym zielonym obszarze nad rzeką Odrą, niedaleko macierzystej miejscówki, od której wzięła się nazwa festiwalu. Mowa o klubokawiarni społecznej OPO, którą Stowarzyszenie Kulturalne Opole (organizatorzy imprezy) prowadzi już od roku w centrum Opola, na ul. Krakowskiej 32.

- To nasza wymarzona przestrzeń, gdzie możemy realizować wiele pomysłów promujących zarówno kulturę alternatywną, jak i oddolne inicjatywy o charakterze społecznym - mówi Roman Szczepanek. - OPO pełnić będzie naturalnie funkcję klubu festiwalowego, do którego zapraszamy już dziś, na pyszne wegańskie jedzenie, oraz równie dobre koncerty. Tylko w czerwcu na scenie gościmy między innymi Seana Nicholasa Savage'a oraz indie popowy zespół TOPS z Kanady. - podsumowuje dyrektor festiwalu.

Bilety na OPO Festival 2022 w bardzo ograniczonej ilości 150 sztuk trafią do sprzedaży w najbliższy poniedziałek. Znamy jak na razie trójkę wykonawców, którzy świadczą o tym, że impreza pomimo pandemii wciąż utrzymuje wysoką rangę, choć nie pretenduje do masowej rozpoznawalności.