Kolejnym headlinerem FEST Festivalu będzie polski raper Quebonafide - jeden z najpopularniejszych raperów w Polsce. Swoją karierę Artysta rozpoczął w 2009 roku, wypuszczając wspólnie z Fuso swój pierwszy singiel “Pierwsze cięcie”. Rok później ukazał się ich kolejny utwór “Drugie cięcie”.

Reklama

Następnie w 2012 roku wydali razem minalbum o nazwie “Flow witam”. Każdy kolejny krążek Quebonafide podnosił poprzeczkę - po projekcie TACONAFIDE, w 2020 roku światło dzienne ujrzał album ROMANTIC PSYCHO, który momentalnie podbił listy przebojów, a cała Polska śpiewała sentymentalny singiel BUBBLETEA.

Grupa Rudimental rozpali FEST Festival 2022, to będzie prawdziwa dawka pozytywnej energii, Rudimental są twórcami takich hitów jak “Waiting All Night”, “These Days” czy “Feel The Love”. Laureaci nagrody BRIT zaprezentowali w zeszłym roku nowy album “Ground Control”, który jest następcą wydanego w 2019 roku “Toast to Our Differences”. Podczas festiwalu fani na pewno będą mogli usłyszeć numery z całej dyskografii zespołu.

Elektroniczną rozrywkę na festiwalu zapewnią Catz ‘n Dogz - dwójka przyjaciół z Polski, którzy od lat podbijają elektroniczny świat. Grają sety w najlepszych klubach i festiwalach, mają na koncie remixy i kolaboracje z takimi gwiazdami jak The Chemical Brothers, Roisin Murphy czy Disclosure, a już w sierpniu poza DJ setem na jednym z Kręgów Tanecznych zaprezentują na FEŚCIE specjalny live show z materiałem z nadchodzącej płyty, m.in. singiel “Jestem”, w którym gościnnie udziela się Baasch.

Reklama

KARNET 4 DNIOWY REGULAR TIX - 549 PLN

BILET WEEKENDOWYCH - 389 PLN

BILET JEDNODNIOWY - 299 PLN