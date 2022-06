Festiwal potrwa przez cały lipiec. Koncert zaplanowano także na 31 sierpnia - w Auditorium Maximum wystąpi wówczas Nigel Kennedy.

„Summer Jazz Festival Kraków to szczególny punkt w kalendarzu jazzowych wydarzeń nie tylko w skali naszego kraju, ale też Europy. To jednocześnie okazja, żeby przypomnieć, jak mocne miejsce w jazzowym świecie zajmuje Kraków. Mamy 500 artystów jazzowych, 10 festiwali i konkursów jazzowych, cztery jazzowe kluby z codzienną działalnością i kilka ośrodków jazzowego kształcenia młodzieży. Jesteśmy ogromną bazą muzyki synkopowanej. To wyróżnia Kraków w skali ogólnopolskiej i zagranicznej” – zapowiedział we wtorek twórca i dyrektor festiwalu Witold Wnuk.

W tegorocznej edycji udział weźmie 400 wykonawców. Przed publicznością wystąpią m.in. Al di Meola Acoustic Trio, Kenny Garrett Quintet, Pauolo Fresu, John Scofield Yankee Go Home, Mike Stern, Wolfgang Muthspiel Trio, Karen Edwards, Mike del Ferro.

Zaprezentują się też też czołowi polscy artyści jazzowi, wśród nich: Jan Ptaszyn Wróblewski, Adam Makowicz, Hanna Banaszak, Stanisław Sojka, Dorota Miśkiewicz, Marek Napiórkowski, Lora Szafran, Piotr Baron.

Koncerty odbędą się w różnych punktach miasta m.in. w Auditorium Maximum, Filharmonii Krakowskiej, kinie Kijów Centrum, Piwnicy pod Baranami, Globus Music Club, Muzeum Manggha.

Niedzielę Nowoorleańską zaplanowano na 3 lipca. Wówczas na Rynku Głównym zagra m.in. Old Metropolitan Band, a na pl. Szczepańskim - Jazz Band Ball Orchestra, określana często najstarszą polską grupą wykonującą jazz tradycyjny. Jazz Band Ball Orchestra da koncert jubileuszowy – z okazji 60. rocznicy działania.

Zamek w Rudnie zamieni się w scenę muzyczną 15 lipca. Wystąpi tu wówczas Chuck Frazier Trio z USA.

Summer Jazz Festival Kraków (do 2017 r. funkcjonujący pod nazwą Letni Festiwal Jazzowy w Piwnicy pod Baranami) został zorganizowany po raz pierwszy w 1996 r. w trakcie obchodów 40-lecia Piwnicy.