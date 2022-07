Reklama

Gdzie na scenie muzycznej jest Zalia?

– To jest bardzo trudne pytanie. Myślę, że w połowie drogi do peaku, cały czas buduję swoją karierę muzyczną. Cegiełka do cegiełki, nowe rzeczy się dzieją, nowe eventy, nowe koncerty. Przede wszystkim jestem uplasowana gdzieś na tej drodze alternatywno pop-owej – mówi Zalia.

Zalia. Mainstream, czy alternatywa?

– Bardzo się cieszę, że pomimo tego, że nie sądziłam, że trafię do radia, moje piosenki tam trafiły. Mogę robić to co lubię i to się ludziom podoba. Nie muszę się starać i np. rezygnować z rapu, nie muszę się dopasowywać, pomimo tego, moja piosenka może trafić szerzej, podoba się w radiu, jest doceniona, co dla mnie jest super. Jestem bardzo zadowolona i wdzięczna – dodaje Zalia.

