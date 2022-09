Saksofonista Immanuel Wilkins będzie gwiazdą pierwszego dnia 58. festiwalu Jazz and Odrą, który od środy do niedzieli potrwa we Wrocławiu. Będzie można posłuchać również trębacza Jeremy'ego Pelta oraz kilku polskich artystów.

W środę wieczorem w Teatrze Muzycznym Capitol festiwal rozpocznie koncert zespołu Marek Kądziela Jazz Ensamble. Po nim wystąpi saksofonista Immanuel Wilkins Quartet i zagra kompozycje z najnowszego krążka, który wydał w tym roku, a jest to jego drugi album zatytułowany „The 7th Hand”. Reklama Podczas festiwalu wystąpi też Jeremy Pelt, jeden z najbardziej wyróżniających się trębaczy w świecie jazzu. Jego koncert będzie jednocześnie polską premierą ostatniego wydawnictwa „Jeremy Pelt – Soundtrack”. W programie znalazł się też koncert Christiana Scotta, znanego także jako Chief Xian aTunde Adjuah – trębacza, multiinstrumentalisty, kompozytora i producenta. Na festiwalu pojawi także plejada polskich muzyków. Artur Dutkiewicz Trio zaprezentuje płytę „Comets Sing”, Michał Barański zagra album „Masovian Mantra”, a Bartek Pernal Sextet przedstawi repertuar z krążka „Into the Wild”. Podczas finału publiczność wysłucha natomiast koncertu Piotr Wojtasik Quintet z gościem specjalnym – Anną Marią Jopek. Nieodłącznym elementem festiwalu jest konkurs na Indywidualność Jazzową Roku. Młodzi muzycy konkurować będą o Grand Prix w wysokości 25 tys. zł ufundowane przez prezydenta Wrocławia i statuetkę Rybotrąbki. Od tego roku konkurs będzie nosił imię Wojtka Siwka. W ten sposób organizatorzy Jazzu nad Odrą chcieli uhonorować współtwórcę festiwalu, prezesa Fundacji Jazz nad Odrą, a w ostatnich latach także członka Rady Artystycznej, który zmarł 25 czerwca 2022 roku. Tegoroczny festiwal zagości w przestrzeniach Teatru Muzycznego Capitol oraz Vertigo Jazz Club & Restaurant. Reklama Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję