Poruszające teksty, ogromna wrażliwość i talent do pisania prostych, ale trafiających prosto w serce melodii - to cechy, które sprawiają, że Aime Simone to obecnie jeden z najlepiej rokujących songwriterów w Europie. O tym jak Simone wypada na żywo będziemy mogli się przekonać już 2 listopada, podczas jego pierwszego koncertu w Polsce. Wydarzenie to będzie miało miejsce w warszawskiej Hydrozagadce, a bilety w cenie 65 złotych znajdziecie na fource.pl od piątku, 16 września.

Urodzony w Paryżu, ale stacjonujący obecnie w Berlinie Simone ma na koncie wydany w 2020 roku LP "Say Yes, Say No", który zachwycił krytyków i fanów na całym świecie niebanalnym podejście do pisania piosenek. Minimalistyczne kompozycje łączą hipnotyzujący wokal Aime z delikatną, pulsującą elektroniką i przebojową melodyjnością. Odtwarzany na Spotify ponad 5 milionów razy singiel "In This Dark Time" jest idealnym przykładem tego, jak powinien wyglądać dobrze wyprodukawany, współczesny songwriting.

Aime Simone zagra w warszawskim klubie Hydrozagadka już 2 listopada, a bilety na to wydarzenie w cenie 65 zł będą dostępne w regularnej sprzedaży od piątku, 16 września na fource.pl, GoOut.pl, Eventim.pl, Ticketmaster.pl, eBilet.pl, Going.pl oraz stacjonarnie w Empikach.