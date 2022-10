"Cieszę się, że po pandemicznej przerwie wracamy do Spodka, by świętować czterdziestą Rawę. Zaprosiłem czterech zagranicznych artystów, wśród nich jest laureatka Grammy Macy Gray. Niektórzy byli i są zaskoczeni obecnością tej artystki na festiwalu, ale ja słyszę w jej śpiewaniu ten blue note„ - powiedział twórca i dyrektor katowickiego festiwalu Ireneusz Dudek.

"Cieszę się na przyjazd Chrisa Caina - to gitarzysta, na którym wzorował się Joe Bonamassa. Po pięciu latach powraca też do Katowic Kris Barras - człowiek, który na Rawie Blues zaczynał swoją karierę. Teraz gra wyprzedane trasy w Anglii i współpracuje z muzykiem ZZ Top. No i Mike Zito - ważna postać współczesnego bluesa. Liczę, że pięknie rozkołysze Spodek" - dodał artysta, który sam zaprezentuje w Spodku jedno ze swoich ulubionych wcieleń.

"Zagram z big bandem; przypomnimy materiał z płyty No.1. Na scenie będą goście - Apostolis Anthimos, Maciej Radziejewski z którym grałem kiedyś w Apokalipsie, skąd poszedł do zespołu Czesława Niemena, Heniu Gembalski na skrzypcach oraz Krzysztof Popek - znakomity flecista" - zapowiedział dyrektor Festiwalu.

Rodzinny charakter

Dudek podkreślił rodzinny charakter Rawy Blues. Podobnie jak przed wybuchem pandemii, na tegorocznej imprezie przewidziano udogodnienia dla dzieci, młodzieży oraz ich opiekunów. W hali zostanie uruchomiona specjalna bramka, dzięki której rodzice lub opiekunowie będą mogli jednorazowo opuścić festiwal, by odwieźć swoje pociechy do domu i powrócić na kolejne koncerty. Dzieci do 15 lat mają bezpłatny wstęp na festiwal po okazaniu dokumentu tożsamości potwierdzającego wiek; muszą być pod opieką osoby dorosłej.

Podczas festiwalu zaplanowano też warsztaty artystyczne dla najmłodszych, prowadzone przez Annę Bierońską - absolwentkę Akademii Sztuk Pięknych. Dzieci wraz z artystką będą wspólnie malować portrety gwiazd tegorocznego festiwalu, na których - podczas spotkań z artystami - będzie możliwość zdobycia ich autografów. Na antresoli Spodka wystawione zostaną prace Agi Krysiuk - artystki tworzącej portrety muzyków ze starych płyt winylowych.

Bluesowy maraton rozpocznie się w sobotę o godz. 11 koncertami na Małej Scenie. Duża Scena ruszy od godz. 15. Zagrają: laureat Małej Sceny, Lublin Street Band, Tony Bigmouth Pearson, Free Blues Band, Magda Magic Piskorczyk, Irek Dudek Big Band, Mike Zito, Chris Cain, Macy Gray i na finał Kris Barras Band.