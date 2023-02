Występy fińskiej gwiazdy zaliczane są do najbardziej spektakularnych na świecie – to perfekcyjnie zaprojektowany show oparty na oryginalnych, budzących grozę kostiumach i pirotechnice. Uczestnicy Gitarowego Rekordu mogą liczyć na ulgowe bilety na wieczorny koncert Lordi podczas 3-Majówki.

Grupa przyjedzie do Polski z nowym albumem zatytułowanym „Killection”, który zaskoczy nawet najbardziej oddanych fanów grupy. Trasa koncertowa, której elementem będzie wrocławski występ to m.in. nowe kostiumy i nowy basista, który zastąpi Mr. OXa przebranego za człowieka-byka. Nie zabraknie uwielbianego przez publiczność Amena występującego w stroju mumii inspirowanym postacią fikcyjnego faraona, który odrodził się po wiekach jako wirtuoz gitary. – Amen był jedną z najoryginalniejszych gwiazd Gitarowego Rekordu w 2019 roku. Cieszymy się, że tym razem powróci do Wrocławia wraz z całym zespołem – mówi Leszek Cichoński, pomysłodawca imprezy.