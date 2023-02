Myslovitz to jeden z najważniejszych zespołów ostatnich 30 lat na polskiej scenie muzycznej. Grupa powstała w 1992 roku w Mysłowicach i ma w swoim dorobku 10 płyt, które sprzedały się w nakładzie ponad pół miliona egzemplarzy. Przeboje, takie jak „Długość dźwięku samotności”, „Dla ciebie”, „My”, „Chłopcy”, „Scenariusz dla moich sąsiadów”, „Peggy Brown”, „Z twarzą Marilyn Monroe” i wiele innych na stałe zagościły we wszystkich polskich stacjach radiowych. Zespół w 2022 roku świętował swoje 30-lecie. Z tej okazji artyści zapowiedzieli trasę koncertową i nowy album.

Pierwszą część jubileuszowej trasy zespół zagrał jesienią 2022 roku, w wypełnionych do ostatniego miejsca klubach. Wiosenna część tej trasy to 9 koncertów w różnych stronach Polski, podczas których artyści zaprezentują również premierowy materiał. Trasa będzie niezwykła nie tylko z uwagi na nowy repertuar oraz obchodzony jubileusz, ale także ze względu na nowego członka zespołu – jest to pierwszy album z nowym wokalistą, Mateuszem Parzymięso. Artystę mogliśmy usłyszeć już na trzech singlach wydanych w 2022 roku: „Miłość”, „19” i „Pakman” oraz tytułowym “Wszystkie narkotyki świata”, wydanym 10 lutego 2023 r.

Premierowy koncert muzycy zagrają w rodzinnych Mysłowicach i właśnie tam zaprezentują oni pierwszy raz na żywo cały materiał z najnowszej płyty.

Szczegółowy harmonogram marcowej trasy Myslovitz:

04.03 Mysłowice - Mysłowicki Ośrodek Kultury (godz. 17:30 i 20:30)

19.03 Rzeszów - Klub Pod Palmą

18.03 Bielsko-Biała - Rude Boy Club

24.03 Opole – Studenckie Centrum Kultury

25.03 Gomunice - Klub muzyczny BOGART

26.03 Gdańsk - Stary Maneż

30.03 Bydgoszcz - Fabryka Lloyda

31.03 Olsztyn - Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych