27.06.23 Hydrozagadka, Warszawa

Pochodzący z Bostonu kwartet zawiązał się w 2013 roku w światowej sławy Berklee College of Music, gdzie zyskali łatkę jednego z najgorszych zespołów szkolnych. Od początku przyświecała im idea, by stworzyć sztukę z czegoś zepsutego. Symbolem tego stała się stara siedmiostrunowa gitara, którą Jack Collins zakupił w supermarkecie jako licealista. Nie da się z niej wydobyć tradycyjnych akordów ani tonacji, niemniej to ona otworzyła muzykom drzwi do nowego sonicznego świata, stając się źródłem niepokojących i wpadających w ucho riffów, przywodzących na myśl dokonania Jeffa Buckleya czy Matta Bellamy’ego. Ich debiutancki album -!- ukazał się w marcu 2021 roku i jest wypełniony stadionowymi refrenami, przesterowanym basem, nastrojowymi dream-popowymi motywami oraz jazzowym groovem perkusji. Wśród inspiracji wymieniają zarówno Royal Blood i Led Zeppelin, jak i innowatorskie dokonania St. Vincent czy Tyler, the Creator.

Ta wybuchowa mieszanka zabrzmi w Warszawie na scenie Hydrozagadki 27 czerwca 2023 roku. Bilety w cenie 69 zł trafią do ogólnej sprzedaży 27 marca o godzinie 10:00