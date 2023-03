Na koncertach, które rozpocznie, wielki zlot fanów w klubie Progresja w Warszawie już 24 marca 2023 roku, kilka godzin, na żywo, wybrzmiewać będą przeboje w oryginalnych aranżacjach.

„Hi-fi – superstar”, „Nie będę Julią”, „Słodkiego, miłego życia”, „Kochać Cię za późno”, „Przeżyj to sam”, „Szklana pogoda” to tylko kilka z tych, które na pewno zaśpiewacie razem z nimi. Nie zabraknie dawno nie słyszanych przebojów na koncertach, ale i muzycznych premier.

Misją naszych koncertów jest łączenie pokoleń, promocja muzyki autorskiej, granej na żywo przez oryginalnych wykonawców, a przy okazji, korzystając z popularności legendarnych zespołów: KOMBI Łosowski, Lombard, Wanda i Banda, stworzenie możliwości dla młodych, nowych twórców, grających muzykę autorską, do zaprezentowania się przed zgromadzoną publicznością na profesjonalnej, dużej scenie – mówią Organizatorzy.

To szansa zaistnienia debiutantów, zespołów grających w garażach i salach prób, piszących i komponujących do szuflady. Przez Internet można dziś zbudować nowe muzyczne marki, jednak Ci ludzie nie mają możliwości pokazania się na żywo, a to właśnie koncerty najlepiej weryfikują artystę i jego twórczość. Na rynku, szczególnie medialnym, jest ogromna oferta dla wokalistów śpiewających covery, niewielka dla zespołów grających muzykę autorską. Dlatego z pewnością w trakcie zarówno koncertu w Warszawie jak i całej trasy koncertowej towarzyszyć nam będą wybrane suporty w postaci młodych i utalentowanych zespołów.