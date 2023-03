„The Beggar" ukaże się na podwójnym winylu w brązowym chipboardowym etui z kartą do pobrania umożliwiającą dostęp do dodatkowych 44 minut muzyki (zawartych również na wersji CD albumu), jako podwójne CD w brązowym chipboardowym digi-packu, a także cyfrowo.

"Po licznych, wywołanych pandemią odwołaniach tras koncertowych i pozornie bezdennej studni czekania, czekania, czekania, i dziwnej dezorientacji, która przyszła wraz z tą nagłą, ale niekończącą się wymuszoną izolacją, zdecydowałem, że nadszedł czas, aby napisać piosenki na nowy album Swans i zapomnieć o wszystkim innym. Przychodziły one stosunkowo łatwo, zawsze wiedziony podejrzeniem, że mogą być moimi ostatnimi. Kiedy w końcu udało mi się wyruszyć z piosenkami do Berlina, aby pracować z moimi przyjaciółmi nad nagraniem tej płyty, uczucie było podobne do momentu w „Czarnoksiężniku z Oz", kiedy film zmienia się z czarno-białego na kolorowy. Teraz czuję się dość optymistycznie. Moim ulubionym kolorem jest różowy. Mam nadzieję, że album przypadnie wam do gustu" - mówi Michael Gira.

Główni współtwórcy „The Beggar" oprócz Michaela Giry to Kristof Hanhn, Larrry Mullins, Dana Schechter, Christopher Pravdica, Phil Puleo, Ben Frost. Wokale wspierają Jennifer Gira, Lucy Kruger i Laura.