Arctic Monkeys, Kendrick Lamar, Lil Nas X, Lizzo, SZA – oto pozostali headlinerzy Open'era 2023.

Reklama

Solána Imani Rowe , czyli SZA, to bez wątpienia ewenement we współczesnym R&B. Artystka która wyróżnia się wielką wrażliwością i głosem przekazującym cały wachlarz emocji, rozpoczęła swoją drogę na szczyt serią świetnych EP-ek "See.SZA.Run", "S" i "Z", a w 2017 roku ukazał się jej debiutancki album "Ctrl" który dał jej aż 5 nominacji do Grammy.

Reklama

Tylko jedną nominację mniej otrzymała w kolejnym roku za nagraną z Kendrickiem Lamarem piosenkę "All The Stars". Pierwszą statuetkę otrzymała nareszcie w ubiegłym roku za duet z Doją Cat "Kiss Me More". Jej drugi album "SOS", który ukazał się w grudniu, zajął pierwsze miejsce sprzedaży m.in w USA, Kanadzie, Australii oraz wielu europejskich krajach, wynosząc ją na zupełnie nowy poziom popularności. Wydawnictwo zebrało fenomenalne recenzje, otrzymując m.in. status "Best New Music" od Pitchforka.

Dziś artystka może poszczycić się ponad 10 miliardami streamów w samym Spotify, współpracą z niekończącą się listą globalnych ikon (m.in. Rihanna, Nicki Minaj, Justin Timberlake, Travis Scott czy wspomniany już Kendrick Lamar) i jednym z najbardziej oddanych fanbase'ów na świecie. Teraz nareszcie, po raz pierwszy zobaczymy ją na żywo w Polsce – oczywiście na Open'erze.