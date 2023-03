Reklama

Tylko kilka miesięcy zajęło French 79, by z lokalnej ciekawostki stać się międzynarodową sensacją w świecie producenckim. A wszystko za sprawą singla “Between the Buttons” - kontemplacyjnej, przepełnionej syntezatorami perełki przyozdobionej pięknym arpeggiatorem. Niedługo później przyszła wyróżniona platyną piosenka “Diamond Veins” (feat. Sarah Rebecca). Dwa dotychczasowe albumy “Olympic” (2016) oraz przepełnione nostalgią za dzieciństwem “Joshua” (2019) ugruntowały pozycję Simona na scenie elektronicznej. To właśnie na drugiej płycie artysta odsłania się przed odbiorcą ze swoimi inspiracjami: jako dziecko odkrył magiczną moc muzyki nagrywając prosto z telewizora fragmenty soundtracków ulubionych filmów, poznał także twórczość Tangerine Dream, Kraftwerk oraz Soft Machine. W późniejszych latach doszedł do tego Erik Satie, Jean-Michelle Jarre, Air oraz oczywiście Daft Punk.



Ostatnie lata jego działalności przebiegały pod znakiem kolaboracji z francuską gwiazdą techno NTO, zremiksowaniu soundtracku “Drive” Cliffa Martineza, zostaniu zremiksowanym przez Tiësto oraz nagraniu własnej reinterpretacji “Gnossienne No. 5” Erika Satie dla Deutsche Grammophon. Jednak już w maju French 79 powróci z autorskim albumem “Teenagers”, dedykowanym okresowi dorastania, który zdefiniował jego wrażliwość artystyczną, w tym eskapistyczne zamiłowanie do repetycji i syntetycznych brzmień. Na płycie ponownie dominują klawisze oraz analogowe syntezatory, pokazując jednocześnie bardzo osobistą i ambitną stronę Hennera, próbującego zrekonstruować dźwiękami ten moment w życiu, gdy ma się poczucie, że świat stoi przed człowiekiem otworem, a nawet że będzie się żyć wiecznie.



French 79 wystąpi w warszawskim klubie Niebo 6 października 2023 roku. Bilety w cenie 85 zł trafią do ogólnej sprzedaży 31 marca o godz. 10:00