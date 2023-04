Podczas koncertu, promującego album „W KAŻDYM (polskim) DOMU”, artysta przedstawi publiczności materiał ze swej najnowszej płyty, a także wykona swoje największe przeboje. Gościem specjalnym koncertu będzie Artur Rojek.

Reklama

Błażej Król jest wokalistą, autorem tekstów oraz kompozytorem. Muzyk posługuje się bardzo różnorodnymi formami wyrazu, swobodnie operując tak klasycznymi środkami, jak i wplatając w nie niekonwencjonalne elementy. Jego piosenki trudno nazwać tylko piosenkami, ponieważ są przejawem jawnej artystycznej fuzji, łączącej w sobie muzyczną brawurę oraz poetycką wrażliwość. Kuszące słowa podane są na psychodelicznym gruncie, symbolizm łamie się na paraliżujący realizm, zaskakują eksperymenty ze strukturą i igranie z konceptem utworu.

Reklama

Do tej pory artysta wydał sześć solowych płyt: „Nielot” (2014), „Wij” (2015), „Przez sen” (2016), „Przewijanie na podglądzie” (2018), „Nieumiarkowania” (2019) oraz „Dziękuję” (2021). W 2019 roku otrzymał prestiżowy Paszport Polityki „za dar zamykania osobistych emocji w piosenkach o atrakcyjnej, zwięzłej i melodyjnej formie. Za wyobraźnię, wierność autorskiej wizji i umiejętność przekonania do niej słuchaczy”. Rok później został wyróżniony Fryderykiem w kategorii Autor Roku i razem z Darią Zawiałow oraz Igo dołączył do Orkiestry Męskiego Grania.