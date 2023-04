13.11.2023 – KRAKÓW– KLUB KWADRAT

Brass Against to kolektyw muzyków, których łączy cel tworzenia muzyki inspirującej do zmian

społecznych i osobistych. Pochodząca z Nowego Jorku dziewięciosobowa orkiestra dęta, słynąca ze

znakomitych aranżacji mocnych rockowych brzmień na instrumenty dęte, przy zachowaniu

rapcore’owego wokalu oraz niesamowitej energii. Brass Against grają covery m.in Tool, Rage Against

the Machine, Soundgarden, Black Sabbath, Run the Jewels, a także tworzą własne kompozycje.

Zespół chce łączyć ludzi, przekazywać im emocje i niebanalne brzmienia. Ich muzyka to rock spleciony z

hip-hopem, które tworzą silną i wyrazistą całość. Artyści niosą w swoich utworach i działalności

przekazy o charakterze politycznym. Są zirytowani, gotowi na zmiany i liczą na to, że ich muzyka

wypełni energią wszystkich słuchaczy. Co motywuje do działania artystów Brass Against? Koncerty, na

których czują niepowtarzalną energię publiczności.

Brass Against odbył wiele tras koncertowych po całym świecie, grając na koncertach i festiwalach.

Dzielili scenę z Tool, Prophets of Rage, Lenny Kravitz, Living Colour, Royal Blood, Mike D (Beastie Boys),

Ben Harper i wieloma innymi.