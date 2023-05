12.08.2023 – WARSZAWA – VOODOO KLUB

Zespół The Fall of Troy powstał w 2001 roku, początkowo pod nazwą The 30 Years War. Przez następne 9 lat wydali cztery albumy studyjne. Komercyjny szczyt zespołu nastąpił dzięki singlowi “F.C.P.R.E.M.I.X.”, który ukazał się w 2005 roku i znalazł się w grze Guitar Hero III. Po licznych perypetiach, konfliktach interpersonalnych, zmianie basisty oraz uzależnieniu od narkotyków i alkoholu, The Fall of Troy rozpadł się w 2010 roku, by zreformować się w 2013 roku i wydać własnym nakładem piątą EPkę, “OK” w 2016 roku. Odświeżeni wolnością od wytwórni płytowych, koncertowali na całym świecie i kontynuowali pracę nad nową muzyką. Cztery lata później, w 2020 roku, samodzielnie wydali “Mukiltearth”, czyli zbiór ich najstarszych (z The 30 Years War) i najnowszych utworów razem.