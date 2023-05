Wyprodukowany i zmiksowany przez Petera Katisa (The National, Interpol, Kurt Vile) „Positive Charge" ukazuje powrót zespołu do muzyki i rock'n'rollowej energii. Utwór jest naturalną ewolucją charakterystycznego punkowego brzmienia zespołu. Wokalista Brian Fallon mówi o utworze: Stworzyliśmy „Positive Charge" jako radosne przesłanie dla nas samych i dla naszej publiczności. Głównym tematem utworu jest spojrzenie na to, przez co przeszedłeś i chęć ruszenia z otwartym sercem w kierunku przyszłości, wierząc, że wszystko co najlepsze, jest jeszcze przed nami.

W 2015 roku The Gaslight Anthem ogłosili przerwę w działalności. W 2018 roku ponownie się zjednoczyli, by zagrać serię koncertów (w tym największy jak dotąd koncert zespołu w Wielkiej Brytanii w londyńskiej OVO Arena Wembley), które promowały „The '59 Sound Sessions". Wydawnictwo to składało się z dziewięciu utworów, które zostały nagrane miesiąc przez płytą „'59 Sound" z 2008 i nigdy wcześniej nie były publikowane. W 2022 roku, zespół zapowiedział swój powrót, planując trasę koncertową i nagranie szóstego albumu.