Wśród zaproszonych artystów znaleźli się: Steve Coleman & Five Elements, Michał Barański, Aaron Parks oraz studenci Akademii Muzycznej w Krakowie i uczniowie Krakowskiej Szkoły Jazzu i Muzyki Rozrywkowej.

„Międzynarodowy Festiwal Starzy i Młodzi czyli Jazz w Krakowie to koncerty z udziałem znakomitych artystów – gwiazd polskiego i światowego jazzu oraz premierowe wykonania artystów jazzowych młodego pokolenia” - zapowiadają organizatorzy ze Stowarzyszenia Artystyczno-Edukacyjnego Jazzowy Kraków. Wydarzenie jest objęte patronatem UNESCO w ramach Światowego Dnia Jazzu.

Festiwal rozpocznie się we wtorek koncertem w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, podczas którego wystąpi amerykańska grupa Steve Coleman and Five Elements. Jej lider Steve Coleman to saksofonista i kompozytor, którego twórczość i idee miały silny wpływ na współczesne oblicze jazzu. Zespół Steve Coleman and Five Elements działa od ponad trzech dekad.

Mazowiecka mantra

W środę, także w Muzeum Manggha odbędzie się krakowska premiera autorskiego projektu jazzowego Michała Barańskiego „Masovian Mantra" łączącego elementy folkloru polskiego i indyjskiego, nagranego w towarzystwie utytułowanych muzyków polskiej sceny jazzowej. W koncercie gościnny udział weźmie izraelski gitarzysta Shachar Elnatan.

16 maja w Krakowskim Teatrze Variete wystąpi, na jedynym koncercie w Polsce, amerykański pianista jazzowy Aaron Parks wraz ze swoim zespołem Little Big. Muzyk jest znany z niezwykle melodyjnych utworów, będących eksperymentami gatunkowymi. Koncert będzie promował najnowszy projekt artysty.

18 maja w Klubie Piec Art odbędą się „Jazzowe debiuty”. Podczas koncertu własne projekty zaprezentują młodzi artyści - studenci Akademii Muzycznej w Krakowie oraz uczniowie Krakowskiej Szkoły Jazzu i Muzyki Rozrywkowej. Wystąpią: Szymon Wojnarowicz Trio, Ola Fleszar Quintet, Kwartet Saksofonowy Akademii Muzycznej w Krakowie pod kierunkiem prof. Ryszarda Krawczuka oraz Cracow Youth Jazz.