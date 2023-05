Powstały w 1999 roku w znanym ze sportów zimowych miasteczku Falun Sabaton, zyskał u nas wielką popularność, która przełożyła się, chociażby na półmilionową widownię podczas występu na Przystanku Woodstock, zarejestrowanym na potrzeby DVD.

Plan gry Sabaton jest od dawna znany. Joakim Brodén i Pär Sundström, główne postacie kapeli, zbierają ciekawe historyczne wątki z całego świata, które następnie przekształcają w świetne piosenki oparte na klasycznym heavy w stylu Judas Priest, Iron Maiden, czy Accept i z pewną domieszką power metalu. Do tej układanki trzeba też dodać spektakularne koncerty plus chęć do spotykania się z fanami. Szwedzi to zarówno wspaniali popularyzatorzy historii, jak i po prostu fani, przystępni ludzie, którzy żadnemu fanowi nie odmówią zdjęcia, czy autografu. W 2019 roku ukazała się dziewiąta płyta Sabaton "The Great War", poświęcona pierwszej wojnie światowej. Jednym z gości na niej jest wspaniała Floor Jansen z Nightwish, prywatnie życiowa partnerka perkusisty Sabaton, Hannesa van Dahla.