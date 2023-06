Taylor Swift przybywa do Polski, by zagrać PGE Narodowy w Warszawie, 2 sierpnia 2024 roku.

Taylor Swift to amerykańska gwiazda muzyki pop, choć sama zaczynała od country Jest uważana za najpopularniejszą wokalistkę na świecie.

Cen biletów jeszcze nie znamy. Organizator koncertu - Alter Art - tak pisze o procedurze sprzedaży biletów:

Zarejestruj się już teraz, aby otrzymać możliwość dostępu do biletów. Rejestracja trwa tylko do 23 czerwca do 23:59. Sprzedaż biletów dla zarejestrowanych, zweryfikowanych i posiadających unikalny kod dostępu fanów rozpocznie się 12 lipca o godzinie 12:00.