To jest żywa legenda. Zespół Foo Fighters został założony w latach dziewięćdziesiątych przez byłego perkusistę Nirvany - Dave'a Grohla. Po latach wielu twierdzi (choć to kontrowersyjna teza), że Foo Foghters przewyższają poziomem muzycznym to, co dokonała Nirvana.

Reklama

Pozostawiając spory na boku - Foo Fighters to zespół utytułowany, Foo Fighters to zespół, którego co najmniej wypada znać, a jego przyjazd na koncerty jest każdorazowo wydarzeniem.

3 lipca 2024 roku zespół zagra w Gdyni, na festiwalu Opener. Drugą ogłoszoną gwiazdą jest Dua Lipa.