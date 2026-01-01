Duet Łona i Webber kończą współpracę

To już koniec duetu Łona i Webber. Jak poinformowali artyści decyzję podjęli w związku z różnymi potrzebami artystów. Zapewnili swoich fanów, że będą kontynuować swoją artystyczną drogę, ale oddzielnie.

Wyjaśnili, że ich artystyczne drogi rozeszły się już jakiś czas temu. Na swoim profilu na Facebooku wydali oświadczenie. "Przy okazji ostatniego wywiadu, którego udzielił Webber, pojawiło się trochę niejasności, pragniemy więc zakomunikować, że od pewnego czasu nasze muzyczne drogi się rozeszły i każdy z nas realizuje się na innych polach" - czytamy w zamieszczonym wpisie.

Webber tłumaczy decyzję o wycofaniu się

"Wszystkim osobom, które po drodze nam towarzyszyły, jak i Wam, naszym słuchaczom, chcemy podziękować za każdy centymetr historii, którą z nami współtworzyliście" - piszą Łona i Webber.

W rozmowie z portalami wSzczecinie.pl i Super FM Webber mówił, że już jakiś czas temu podjął decyzję o wycofaniu się z działalności wydawniczej i koncertowej zespołu. Jak wyjaśnił robi to ze względu na stan zdrowia. Dodał, że potrzebuje odpocząć po intensywnym okresie pracy. Powiedział, że praca wydawcy, menadżera oraz twórcy muzyki było dla niego zbyt dużym obciążeniem.

Fani Łony i Webbera w komentarzach podziękowali im za to, co robili do tej pory. "Takich trzech jak was dwóch to nie ma ani jednego. Ściski panowie"; "Szacun za każdy wers, szacun za każdy bit! Dziękuję i wierzę, że jeszcze nagracie coś razem; ""Autentycznie poczułem w tej chwili smutek, ale tak czasami bywa. Dziękuje Wam Panowie za wszystko! Powodzenia na dalszej drodze. Jesteście najlepsi" - pisali.

Łona i Webber - kim są twórcy?

Łona i Webber to duet pochodzący ze Szczecina. Tworzyli go raper Adam “Łona” Zieliński i producent i kompozytor Andrzej “Webber” Mikosz. Styl rapu, który tworzyli nazywany był "rapem inteligenckim". Duet nagrywał humorystyczne filmy z cyklu "Wyjaśniamy, objaśniamy".