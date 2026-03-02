Zespół Voo Voo to legenda polskiej sceny muzycznej. Zespół przygotowuje się do wypuszczenia na rynek swojej kolejnej, nowej płyty.

Kiedy premiera nowego albumu Voo Voo?

Premiera nowego albumu Voo Voo zaplanowana jest na 27 marca. Płyta będzie nosiła tytuł "Dźwięczność". Od kilku dni a dokładnie od 27 lutego, a więc miesiąc przed premierą, w sieci można posłuchać piosenki "Na moment" i obejrzeć teledysk, który do niej powstał.

Reklama

O czym jest nowa piosenka Voo Voo, czyli "Na moment"?

W piosence tej liderowi zespołu Voo Voo, czyli Wojciechowi Waglewskiemu, towarzyszy Daria ze Śląska. "Na moment" to już trzeci singiel zapowiadający nową płytę zespołu. Utwór łączy charakterystyczne, organiczne brzmienie zespołu z ciepłą, emocjonalną wrażliwością i wyraźnie pozytywnym, budującym wydźwiękiem.

Głos Darii ze Śląska subtelnie dopełnia klimat kompozycji, wprowadzając delikatność i świeżą perspektywę. "Na moment" to opowieść o zatrzymaniu się i uważności – chwili, która przynosi spokój i pozwala spojrzeć na codzienność z większym światłem.

Kto zrealizował teledysk do piosenki "Na moment"?

Teledysk do piosenki "Na moment" wyreżyserował Paweł Jach, pod kierownictwem artystycznym uznanego na świecie operatora filmowego Pawła Edelmana. Teledysk stanowi wizualne dopełnienie utworu, podkreślając jego emocjonalność i subtelny, ciepły charakter.

Trwa ładowanie wpisu

Reklama

Kim jest Daria ze Śląska?

Daria ze Śląska, która towarzyszy Wojciechowi Waglewskiemu, w piosence "Na moment" tak naprawdę nazywa się Daria Ryczek-Zając. Pochodzi z Katowic. To wokalistka, autorka tekstów, laureatka Fryderyków 2024 w kategoriach fonograficzny debiut roku i album roku indie pop. Na swoim koncie ma takie piosenki jak: