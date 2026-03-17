Tegoroczny Jarocin Festiwal 2026 to prawdziwa gratka dla fanów polskiej muzyki. Jednym z wydarzeń, które ucieszy miłośników dobrych dźwięków jest powrót legendarnego zespołu po ponad 30 latach.

Legendarny zespół wraca do Jarocina

Na jarocińskiej scenie wystąpi legendarny zespół Houk, który specjalnie na tę okazję reaktywuje się w oryginalnym składzie z czasów kultowego albumu "Generation X". Będzie to pierwszy koncert grupy od ponad 30 lat.

Po 30 latach zagra w legendarnym składzie

Po 30 latach zagramy w oryginalnym składzie, co jest nie lada gratką. Koncert Houk Generation X będzie dla mnie bardzo emocjonalnym wydarzeniem – znów z tym składem po wielu latach zagrać razem te utwory. Mam nadzieję, że dla wielu z Was będzie to powód do radości i wspomnień z tamtych czasów – mówi Darek "Maleo" Malejonek, lider zespołu Houk.

Pomysłodawcą reaktywacji zespołu jest Michał Wiraszko, współorganizator i dyrektor artystyczny festiwalu. Jak podkreśla, utwory Houk na stałe zapisały się w historii polskiej muzyki.

Dzieciaki i nastolatki z lat 90. refreny piosenek "Żyję w tym mieście", "Pieniądz" czy "Transmission Into Your Heart" wyśpiewają z pamięci nawet obudzone w środku nocy. Zespół regularnie pojawiał się na radiowych listach przebojów, w magazynach takich jak "Brum" czy "Machina", a także w legendarnym programie "30 ton – lista, lista, lista przebojów". Ich muzyka miała w sobie całą siłę lat 90. – chwytliwe melodie, rozkręcone gitary i ważny przekaz – mówi Wiraszko.

Jarocin Festiwal 2026. Kto jeszcze zagra?

Na scenę powróci również zespół Negatyw, grupa z "polskiego Manchesteru", czyli Mysłowic, dowodzona przez Mietalla Walusia. Po reaktywacji w 2025 roku formacja wróciła z nowym albumem "Autostygmatyzacja" – materiałem łączącym nostalgiczną energię z początku XXI wieku ze świeżym, współczesnym brzmieniem. W Jarocinie posłuchać będzie można m.in. takich zespołów jak:

Sztywny Pal Azji

The Bill

Acid Drinkers

Dezerter

Farben Lehre

Happysad

Closterkeller

Kasia Lins

Wojtek Szumański

Leniwiec.

Jarocin Festiwal 2026 odbędzie się w dniach 16 – 19 lipca 2026 roku. Szczegóły oraz bilety dostępne są na stronie festiwalu: www.jarocinfestiwal.pl.