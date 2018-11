"Caution" zawiera 10 zupełnie nowych kompozycji, w tym udostępnione wcześniej utwory "With You", "GTFO" i "The Distance" oraz "A No No". Premierę płyty artystka zapowiedziała w październiku podczas występu na American Music Awards.

Mariah Carey to najlepiej sprzedająca się wokalistka na świecie, mająca na koncie ponad 200 milionów sprzedanych płyt i 18 (z czego aż 17 napisanych przez siebie) hitów ze szczytu listy Billboard Hot 100. Ostatnia płyta artystki "Me. I Am Mariah... The Exlusive Chanteuse" ukazała się w 2014 roku.

‘Caution’ w sprzedaży cyfrowej, na płycie CD oraz na winylu - premiera 14 grudnia.