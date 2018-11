W filmie "Miłość jest wszystkim" występują m.in. Agnieszka Grochowska, Maciej Musiał, Joanna Kulig, Aleksandra Adamska, Michał Czernecki, Mateusz Damięcki, Marcin Korcz oraz Olaf Lubaszenko.

Piosenkę tytułową do filmu zaśpiewał Igor Herbut.

Na dwóch płytach znajdziemy wiele przebojów, zarówno polskich, jak i zagranicznych.

CD 1

1. Igor Herbut – Miłość Jest Wszystkim

2. Carmi Esta, Howard John Pearse, Veronique Ferraro, Emily Taylor - Ready Anytime

3. Iza Lach – Jeśli Upadniesz

4. Clean Bandit - Stronger

5. Hot Chocolate - You Sexy Thing

6. John Paul Young – Love Is In The Air

7. KAZADI – Beyond All Words

8. Sonbird – Ląd

9. Homer Greencastle - Silent Night White Christmas

10. Dean Martin - You're Nobody 'Til Somebody Loves You

11. The Korgis – Everybody’s Got To Learn Sometime

12. KAZADI - Hark! The Herald Angels Sing

13. Atanas Valkov – Intro

14. Atanas Valkov – Mikołaj

15. Atanas Valkov – Gdzie jesteś

16. Atanas Valkov – Zostań

17. Atanas Valkov – Zbenek

18. Atanas Valkov – Kwiaty

19. Atanas Valkov – Ważne są chwile

20. Atanas Valkov – Nie jesteś sam

21. Atanas Valkov – Miłosna seksta

22. Atanas Valkov – Suita Finałowa (Książę Pokoju)

23. KAZADI - Tak niewiele

CD 2

1. The Monkees - Wonderful Christmas Time

2. Jason Mraz - Winter Wonderland

3. Meaghan Smith - It Snowed

4. Frankie Valli - Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!

5. Amanda Jenssen – Another Christmas

6. Why Don't We - You And Me At Christmas

7. Sia - Santa's Coming For Us

8. Mick Hucknall - Happy This Christmas

9. Tori Amos - Winter

10. Straight No Chaser - Christmas Lights

11. Kylie Minogue - At Christmas

12. Måns Zelmerlöw & Agnes Carlsson - All I Want For Christmas Is You

13. Dido – Christmas Day

14. Christina Perri - Merry Christmas Darling

15. Andra Day - Carol Of The Bells

16. George Michael - December Song (I Dreamed Of Christmas)

17. Diana Krall - Christmas Time Is Here