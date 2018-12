Spektakl „Piękne spojrzenie” powstał w ramach integracyjno-artystycznego projektu „5 zmysłów. Imaginarium” i był jego zwieńczeniem. Tym razem „Piękne Spojrzenie” zobaczyć będzie można w Muzycznym Studiu im. Agnieszki Osieckiej. Na scenie zaprezentują się muzycy zaproszeni przez Katarzynę Stoparczyk – dziennikarkę radiową, na co dzień współpracującą z Programem 3 Polskiego Radia. W programie wydarzenia znajdą się utwory inspirowane wypowiedziami niewidomych dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Owińskach.

− Kiedy jechałam do Owińsk nie wiedziałam, że czas spędzony z niewidomymi dziećmi otworzy mi oczy na wiele ważnych spraw. Wróciłam z nagranymi rozmowami. Co w nich znalazłam? Dziecięcą mądrość, autentyczność, wrażliwość, ale także niebywałą dojrzałość i odwagę w precyzowaniu myśli i uczuć. Niekiedy także absolutne pogodzenie, a nawet wdzięczność. Te rozmowy pozostawiły we mnie trwały ślad. Pomyślałam więc, że warto pójść krok dalej i zrobić coś więcej. Połączyć mądrość, szczerość i wrażliwość tych dzieci z wrażliwością twórców. Złożyć artystyczny hołd sobie nawzajem, by okazać szacunek i miłość komuś, kto widzi inaczej − mówi Katarzyna Stoparczyk. – Dzieci podarowały artystom swoje słowa, a artyści – nawiązując do tych słów, odwdzięczyli się dzieciom swoimi piosenkami. Jedni i drudzy spotykają się ze sobą na scenie. Poznają swoje światy, uczą od siebie nawzajem, śpiewają i zachwycają się innością. Wszystko po to, by przekraczać granice, które tak naprawdę nie istnieją – wyjaśnia dziennikarka Trójki.

Początek spektaklu w niedzielę 16 grudnia o godz. 17.00. Zaproszenia można zdobyć na antenie radiowej Trójki, jednak poza wejściówką biletem wstępu będzie także książka. – Na przykład z domowej biblioteczki i najlepiej z serdeczną dedykacja dla chorych, przebywających w szpitalu dzieci – dodaje Katarzyna Stoparczyk.

Spektakl „Piękne Spojrzenie” przeznaczony jest dla dzieci od lat ośmiu.