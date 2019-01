Iggy Pop na antenie BBC ma wolną rękę. Prezentuje muzykę, która mu się podoba lub na którą, jego zdaniem warto zwrócić uwagę. Nie po raz pierwszy sięgał po dźwięki z Polski – wcześniej w jego audycjach pojawiały się nagrania Me And That Man.

Tym razem jeden z najsłynniejszych punków w historii polecił nagrania trzech polskich artystów. Na antenie BBC zaprezentował „Rise” Zamliskiej, „Hoży i świeży” zespołu Hańba oraz „To Me” formacji Trupa Trupa.

By pokazać, w jakim towarzystwie znaleźli się polscy artyści powiedzmy, że Iggy Pop zaprezentował w swej audycji także Idles, Kurta Vile’a, czy Neneh Cherry.

I po raz kolejny potwierdza się, że jeśli czymś możemy zainteresować świat, to nie tym, co mamy w mainstremowych mediach.