Nominowany do Grammy, zdobywca wielu nagród, autor hitów „I Took a Pill in Ibiza” czy „Cooler Than Me” – Mike Posner – prezentuje kolejną odsłonę nadchodzącego albumu: singiel „Move On”. To gitarowy pop z melodyjnym refrenem, w którym Posner śpiewa, jak trudno jest zapomnieć o ukochanej osobie.

Aby uczcić wydanie nowego albumu, Mike ogłosił, że 1 marca rusza w 9-miesięczną pieszą wędrówkę po Stanach Zjednoczonych. Informacja ta została ogłoszona w klipie do „Move On”. Jak mówi sam artysta: - Zacznę od wybrzeża Atlantyku i dojdę do Pacyfiku. Podróż zajmie mi większą część 31. roku mojego życia.

Praca nad „A Real Good Kid” zajęła artyście ponad dwa lata. Posner przeprowadził się na przedmieścia Detroit, do domu, w którym dorastał, aby zajmować się śmiertelnie chorym ojcem. Na swoim najnowszym albumie Mike śpiewa o miłości, stracie bliskich oraz wychodzeniu z żałoby. Poprzednie single promujące album to „Song About You” oraz „Stuck In The Middle”.

Mike Posner zadebiutował w 2010 roku albumem „31 Minutes to Takeoff”, z którego pochodzą takie hity jak „Cooler Than Me”, „Please Don’t Go” i „Bow Cicka Wow Wow”. W międzyczasie tworzył również piosenki dla takich artystów jak Justin Bieber („Boyfriend”), Maroon 5 („Sugar”), Labirynth ft. Emeli Sande („Beneath Your Beautiful”), jak również dla Pharrella, Wiza Khalify, Big Seana, T.I., Snoop Dogga, Avicii’ego i wielu innych.

W 2016 ukazał się drugi album artysty, „At Night, Alone”, z którego pochodzi światowy przebój „I Took a Pill in Ibiza”. Utwór zgromadził ponad 3 miliardy streamów w serwisach streamingowych i trafił do zestawień Top 10 w 85 krajach. Za ten kawałek Posner otrzymał nominację do Grammy.