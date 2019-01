Teledysk do ostatniego singla Natalii Nykiel „Łuny“ w reżyserii Łukasza Zabłockiego zrealizowany w hiszpańskim Reus otrzymał główną nagrodę w kategorii „Teledysk“ na Queen Palm International Film Festival.

To kolejne dla tego teledysku ale pierwsze międzynarodowe wyróżnienie. Videoclip do „Łun“ znalazł się w większości dotychczasowych podsumowań polskich dziennikarzy jako jeden z najlepszych polskich teledysków 2018 roku.

- Róbmy to, co robimy. Róbmy to dobrze, ale w granicach naszego poczucia dobrego smaku i tego, jak się w czym czujemy. Mam zespół ludzi, z którymi pracuję, i wraz z nimi trzy razy zastanawiam się nad każdą propozycją: czy warto, co z tego będę miała dobrego, a co złego. Oczywiście podejmując duże kroki, bardziej narażam się na krytykę - większej liczbie osób się coś nie spodoba. Ale może być i tak, że ktoś, kto do tej pory takiej muzyki nie słuchał, powie: kurcze, w sumie dlaczego nie - mówiła w wywiadzie z Dziennik.pl Natalia Nykiel.