„Chciałbym, żeby ta 40. edycja nie była podsumowaniem, końcem, ale żeby była pretekstem do dyskusji o tym, co jeszcze może się wydarzyć w świecie piosenki aktorskiej. Staramy się też do tegorocznej edycji zaprosić jak największą liczbę gości, którzy tworzyli przez lata ten festiwal” - powiedział we wtorek podczas konferencji prasowej dyrektor artystyczny Przeglądu Piosenki Aktorskiej Cezary Studniak.

Studniak nawiązał do tragicznej śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, który został zaatakowany nożem w trakcie niedzielnego finału WOŚP. „Na pewno podczas PPA będziemy się odnosić do tego zdarzenia. Nie ma zgody na tak daleko posunięte zło. Musimy jednoznacznie wyrazić swój sprzeciw na przejawy wszelkiej agresji. Przyzwolenie na język nienawiści, na narzucanie swojego zdania, jest w naszym kraju w tej chwili nagminne, w związku z tym bardzo niebezpieczne i powinniśmy silnie powiedzieć temu zjawisku: nie” – podkreślił Studniak.

Koncert holenderskiej wokalistki i reżyserki o irańskich korzeniach Sevdalizy, odbędzie się trzeciego dnia festiwalu na Dużej Scenie Teatru Muzycznego Capitol. „W utworach artystki słychać trip hop, muzykę elektroniczną, odrobinę europejskiej muzyki klasycznej i sporo wpływów perskiej muzyki tradycyjnej. Bardzo silnie koncentruje się na kobietach, ich prawach, potędze kobiecej natury. To bardzo wyjątkowa i enigmatyczna postać” - wyjaśnił Studniak.

Z kolei podczas spektaklu „Cafe Tiger Lillies” w reżyserii Jerzego Lacha, z tekstem Tadeusza Różewicza „Wyszedł z domu” zmierzy się brytyjska grupa The Tiger Lillies oraz polscy aktorzy.

Wśród zagranicznych gości Studniak wymienił także francuskich artystów, którzy w spektaklu „DJ set (sur) ecoute”, opowiedzą o istocie słuchania.

W programie festiwalu znalazł się również podwodny koncert duńskiej grupy Between Music. Artyści zaśpiewają i zagrają na specjalnie spreparowanych instrumentach, zanurzeni w akwariach.

Odbędzie się także oparty na tekstach Haliny Poświatowskiej spektakl „Puls”. Wystąpią w nim m.in. Wojciech Waglewski, Paulina Przybysz i Renata Przemyk.

Podczas koncertu „Przybora na 102”, Magda Umer i kabaret Mumio wykonają najbardziej znane piosenki Kabaretu Starszych Panów. W programie znalazł się także spektakl „Wieloryb The Globe” w reżyserii Evy Rysovej. Tekst powstał z myślą o aktorze Krzysztofie Globiszu, który powraca do zdrowia po przebytym kilka lat temu udarze mózgu.

Koncert Galowy wyreżyseruje w tym roku Wojciech Kościelniak. Na Galę zatytułowaną „Koniec” złoży się 18 utworów z kanonu piosenki aktorskiej w nietypowych interpretacjach - twórcy spróbują skłonić widzów do zastanowienia, czym jest tytułowy koniec i co się za nim kryje.

Nieodłącznym elementem PPA jest Konkurs Aktorskiej Interpretacji Piosenki. Jego finałem jest koncert składający się z dwóch części. Pierwsza, którą wyreżyseruje Martyna Majewska to występ laureatów Konkurs Aktorskiej Interpretacji Piosenki. Część druga to wyreżyserowany przez Marcina Libera spektakl „Out of the system” inspirowany filmem science-fiction „THX 1138” George’a Lucasa z 1971 roku. „Będzie to opowieść o cenzurze, o inwigilacji, o systemie, który w żaden sposób nie jest w stanie sprawić, że jesteśmy twórczy, i mamy swoje zdanie. Spektakl będzie opowiadał o pieśniach, które towarzyszyły wielu przewrotom, rewolucjom, a które być może za chwilę będą zakazane” – wyjaśnił Studniak.

Organizatorem PPA jest wrocławski Teatr Muzyczny Capitol.