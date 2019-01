Singiel „Shine A Light” powstał we współpracy z Edem Sheeranem. Jak mówi Bryan Adams: – Spotkałem Eda w Dublinie na jego koncercie. Zostaliśmy w kontakcie. Pewnego dnia wysłałem mu refren, który chciałem użyć w piosence „Shine A Light”. Zapytałem, czy nie chciałby pracować nad kawałkiem ze mną. Parę dni później otrzymałem od Eda kilka zwrotek. Powinniście usłyszeć, jak je zaśpiewał!

Album „Shine A Light” to 12 premierowych utworów, które łączą rock, pop i r&b. Na krążku znalazł się m.in. duet z Jennifer Lopez „That’s How Strong Our Love Is”. – Praca z Jennifer była spełnieniem marzeń. Nasze głosy świetnie brzmią razem – zachwyca się Adams.



Wraz z premierą albumu, artysta ogłosił także daty nowych koncertów. Trasa rozpoczyna się 25 lutego 2019 w Belfaście. „Shine A Light” to 14. album studyjny w dorobku Bryana Adamsa.

Bryan Adams – „Shine A Light” – lista utworów:

1. That’s How Strong Our Love Is ft. Jennifer Lopez

2. Part Friday Night, Part Sunday Morning

3. Driving Under The Influence Of Love

4. All Or Nothing

5. No Time For Love

6. I Could Get Used To This

7. Talk to Me

8. The Last Night On Earth *CD/Cassette/Digital Only Track*

9. Nobody’s Girl

10. Don’t Look Back

11. Whiskey In The Jar