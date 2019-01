Nowa płyta, to obok autorskiego repertuaru, przeboje Maanamu, Maryli Rodowicz, Anny Marii Jopek czy Miley Cyrus. Kierownikiem muzycznym i aranżerem całości jest wspaniały kompozytor i aranżer Wojciech Zieliński, który stworzył aranżacje do ok. 1600 piosenek z repertuaru najwybitniejszych gwiazd polskiej sceny, pracując również przy bestsellerowych musicalach i realizacjach teatralnych.

Doda zaprasza też na koncert 21 marca Hala Torwar Warszawa godz. 20:00

Oto tracklista albumu:

1. NIECH ŻYJE BAL

2. NIE WOLNO PŁAKAĆ

3. I’M WITH YOU

4. GDZIE TO SIÓDME MORZE

5. GRAM O WSZYSTKO

6. KRAKOWSKI SPLEEN

7. SIGN OF THE TIMES

8. STAN POGODY

9. DWIE BAJKI

10. WRECKING BALL

11. NIE MAM DOKĄD WRACAĆ

12. NA STRUNACH SZYN

13. ALE JESTEM