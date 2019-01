Vangelis, kompozytor uważany powszechnie za pioniera współczesnej muzyki elektronicznej, umożliwił swoim fanom przedpremierowy odsłuch nowego albumu „Nocturne: The Piano Album”. Aby skorzystać z tej możliwości, należy zrobić zdjęcie księżyca i przesyłać je za pośrednictwem telefonu komórkowego zgodnie z instrukcjami na specjalnie stworzonej do tego celu stronie vangelisnocturne.com. Witryna wykorzystuje technologię rozpoznawania wizualnego, która pozwala na odsłuchanie kolejnych singli Vangelisa zgodnie z aktualnymi fazami księżyca.

„Nocturne: The Piano Album” to pierwsze wydawnictwo Vangelisa od dwóch lat, zawierające w większości nowy materiał. Kompozycje - jak wskazuje tytuł - są inspirowane porą nocną. Wśród premierowych utworów znajdują się takie kompozycje jak „Nocturnal Promenade”, która otwiera album i jest pierwszym singlem, a także „Through the Night Mist”, „Sweet Nostalgia” i „Lonesome”. Pełna tracklista poniżej.

Muzyka Vangelisa często łączy się z tematyką naukową, historyczną a także poszerzania wiedzy o wszechświecie. Oprócz ścieżki dźwiękowej do „Rydwanów Ognia”, za którą otrzymał Oscara, Vangelis skomponował również muzykę do takich filmów jak „Blade Runner”, „Antarctica”, „1492: Wyprawa do raju”, czy „Aleksander”. Stworzył także symfonię chóralną „Mythodea” dla NASA jako ilustrację muzyczną misji na Marsa w 2001 roku (tak zwanej „2001 Mars Odyssey”). Jego muzykę wykorzystano również w serialu dokumentalnym „Kosmos” Carla Sagana.

Inspiracją dla jego albumu „Rosetta” z 2016 roku była nosząca tę samą nazwę sonda kosmiczna Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), której zadaniem było wejście na orbitę komety.

Vangelis wciąż potrafi komponować pasjonującą muzykę, która porusza zmysły słuchaczy. Odzwierciedlają to miliony sprzedanych płyt. Według artysty muzyka ma inspirować, uzdrawiać i budować ludzkość. „Nocturne: The Piano Album” pozwala słuchaczom na chwilę wyciszenia i ponownego połączenia się z otaczającym światem.

Lista utworów:

1. Nocturnal Promenade

2. To the unknown Man from Spiral

3. Movement Nine from Mythodea

4. Moonlight reflections

5. Through the Night Mist

6. Early Years

7. Love Theme from Blade Runner

8. Sweet Nostalgia

9. Intermezzo

10. To a Friend

11. La Petite Fille de la Mer from Apocalypse des Animaux

12. Longing

13. Chariots of Fire from Chariots of Fire

14. Unfulfilled Desire

15. Lonesome

16. 1492: Conquest of Paradise from 1492: Conquest of Paradise

17. Pour Melia