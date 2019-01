Czołowi polscy artyści, eksperci branży muzycznej oraz przede wszystkim fani dobrych dźwięków spotkają się w dniach 9–10. oraz 12. marca w Katowicach, by wspólnie celebrować 25-lecie najważniejszej nagrody muzycznej w Polsce – Fryderyk. Na pełny obraz obchodów złożą się Gala Muzyki Rozrywkowej i Jazzu, Gala Muzyki Poważnej, festiwal muzyczny, liczne konferencje oraz panele tematyczne z udziałem najlepszych ekspertów z kraju i zagranicy, a także nowość – finał plebiscytu „Nagroda Publiczności”. Transmisja z gali wręczenia nagród w kategorii muzyki rozrywkowej 9. marca o godz.: 21:00 na antenie TVN.

Po raz pierwszy w historii fani polskiej muzyki, którzy zakupią bilet, będą mogli uczestniczyć w uroczystości wręczenia nagród. Gala Muzyki Rozrywkowej i Jazzu odbędzie się w sobotę 9. marca w Międzynarodowym Centrum Kongresowym. Jej przebieg będzie można śledzić na żywo na antenie TVN. Święto polskiej muzyki poważnej zaplanowano z kolei na wtorek 12. marca. Wydarzenie zagości w najlepszej sali koncertowej w Polsce – siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia.

Nowością będzie także festiwal, stanowiący muzyczne dopełnienie całego wydarzenia.

W niedzielę 10. marca, dzień po oficjalnych uroczystościach, w przestrzeniach MCK odbędzie się seria koncertów najlepszych polskich wykonawców. Występom towarzyszyć będą ponadto konferencje tematyczne, organizowane z myślą o przedstawicielach branży oraz miłośnikach muzyki, interesujących się kulisami rynku muzycznego. Gośćmi konferencji będą wybitni eksperci z Polski i ze świata, artyści, producenci muzyczni, managerowie, dziennikarze muzyczni.

Warto również wspomnieć o głosowaniu z udziałem publiczności. Fani muzyki będą mogli wybierać za pomocą SMS-ów Przebój Roku oraz Wydarzenie Muzyczne Roku w ramach konkursu o Nagrodę Publiczności, towarzyszącego obchodom 25-lecia Fryderyków.

W tegorocznej edycji nagród Fryderyk zarejestrowano 1 257 zgłoszeń albumów, singli i teledysków. Najwięcej nominacji otrzymały te z udziałem Dawida Podsiadły. Akademia nominowała album i piosenkę Małomiasteczkowy, a także utwór Początek wykonany wspólnie z Kortezem i Krzysztofem Zalewskim – wyróżniła również artystę jako autora i kompozytora. Nominację otrzymały także dwa teledyski z jego udziałem (nominacje dla reżyserów: Tomasza Bagińskiego i Tadeusza Śliwy) oraz oprawa graficzna albumu Małomiasteczkowy (nominacja dla autora grafiki Bartłomieja Walczuka).

W kategoriach Autor roku, Kompozytor roku, Album roku nowe wykonanie (album „Zalewski śpiewa Niemena”) oraz Utwór roku wyróżniony został Krzysztof Zalewski. Akademia nominowała również teledysk z jego udziałem (nominacja dla reżysera teledysku do utworu Początek – Tadeusza Śliwy).

Lanberry (Małgorzata Uściłowska) została nominowana w kategoriach: Album Roku Pop, za płytę miXtura, Utwór roku (Nie ma mnie) oraz Kompozytor roku (w teamie autorskim). Została także dostrzeżona grafika albumu miXtura autorstwa Angeliki Bujak.

W tegorocznej edycji Akademia wprowadziła także zmiany w samym konkursie. Albumy muzyki rozrywkowej nominowane zostały aż w 14. kategoriach gatunkowych. Wiele niszowych segmentów rynku muzycznego i stylów muzycznych, takich jak piosenka poetycka czy muzyka dziecięca, zyskało w tym roku możliwość walki o statuetkę w obrębie swojej kategorii.

Pojawia się również zupełnie nowa, cross-formatowa kategoria: Nowe wykonanie. Obejmuje ona m.in. utwory nagrane wcześniej przez innych wykonawców, tzw. covery, a także nagrania koncertowe. Zgłoszono do niej 80 albumów i utworów.

Powraca także, po kilku latach nieobecności, kategoria Najlepsza oprawa graficzna, w której nagradzane będą najlepsze okładki płytowe i graficy, którzy je zaprojektowali. Akademia postanowiła wyróżniać także najlepsze płyty zagraniczne.

NOMINACJE: MUZYKA ROZRYWKOWA

Album Roku Blues / Country

Going Away - Kraków Street Band

Life Is Somewhere - Else Daniel Spaleniak

Pulp - P.Unity

SMACK - Robert Cichy

Szum - Cheap Tobacco

Album Roku Folk / Muzyka Świata

Ernest Bryll - Jasność Narodzenia

Mama Warhola - Tołhaje

Mickiewicz-Stasiuk-Haydamaky - Stasiuk i Haydamaky

Sto lat panie Staśku!- Warszawskie Combo Taneczne

Tischner. Mocna nuta

Album Roku Hip Hop

048 - Abradab

Café Belga - Taco Hemingway

Ground Zero Mixtape - PRO8L3M

Soma 0,5 mg - Taconafide

W drodze po szczęście - O.S.T.R.

Album Roku Pop

1984 - Paweł Domagała

AYA - Kasia Kowalska

Dobrze, że jesteś - Zbigniew Wodecki

Małomiasteczkowy - Dawid Podsiadło

miXtura - Lanberry

Album Roku Pop Alternatywny

Dom z ognia Barbara Wrońska

Marginal Pablopavo i Ludziki

Migawka Mela Koteluk

Raj The Dumplings

Wiersz ostatni Kasia Lins

Album Roku Rock

Anhedonia Illusion

Poliamoria Limboski

Ultramagnetic Power of Trinity

Wasteland Riverside

Wiedza O Społeczeństwie Lao Che

Album Roku Metal

I Loved You At Your Darkest Behemoth

Vote Is A Bullet Virgin Snatch

Zmartwychwstanie Frontside

Album Roku Elektronika

Dare Kamp!

Gradient XXANAXX Heartbreaks & Promises vol. 4 Flirtini

Torino SONAR

Znikam na chwilę Linia Nocna

Album Roku Alternatywa

BASTA NOSOWSKA

Life On Planet B BOKKA

Przewijanie na podglądzie Król

Ślubu nie będzie Marysia Starosta

Szatan na Kabatach Arek Jakubik

Album Roku Muzyka Ilustracyjna

Kamerdyner - muzyka z filmu

Makbet Maja Kleszcz, Wojciech Krzak, Teatr Muzyczny Capitol Wrocław

Ultraviolet OST Wojtek Urbański

Album Roku Muzyka Poetycka

Ach! Katarzyna Groniec

Malinowa... Stanisława Celińska

Semi Electric Krzysztof Napiórkowski

Sokratesa 18 Artur Andrus

Stabat Mater Dolorosa Siksa

Album Roku Muzyka Dziecięca i Młodzieżowa

4Dreamers 4Dreamers

Dla dzieci Karimski Klub

Szukaj w snach Natalia Kukulska, Marek Napiórkowski

Album Roku Nowe Wykonanie

Albo Inaczej 2 (album) Albo Inaczej

Wszystko czego dziś chcę (utwór) Brodka & A_GIM

Zalewski Śpiewa Niemena (album) Krzysztof Zalewski

Tulia (album) Tulia

U Bronki wstawa (utwór) Warszawskie Combo Taneczne

Najlepszy Album Zagraniczny

A Star Is Born Lady Gaga, Bradley Cooper

Anthem of the Peaceful Army Greta Van Fleet

Effet Miroir Zaz

Egypt Station Paul McCartney

Man Of The Woods Justin Timberlake

Fonograficzny Debiut Roku

BARANOVSKI

Pola Rise

Roksana Węgiel

Tęskno

Tulia

Autor Roku

Dawid Podsiadło

Kasia Lins

Katarzyna Nosowska

TEAM AUTORSKI: Krzysztof Zalewski / Dawid Podsiadło

TEAM AUTORSKI: Patryk Kumór / Michał Pietrzak / Dominic Buczkowski-Wojtaszek / Jan Bielecki

Kompozytor Roku

Barbara Wrońska

TEAM KOMPOZYTORSKI: Dawid Podsiadło / Bartosz Dziedzic

TEAM KOMPOZYTORSKI: Dominic Buczkowski-Wojtaszek / Patryk Kumór / Małgorzata Uściłowska

TEAM KOMPOZYTORSKI: Krzysztof Zalewski / Dawid Podsiadło / Aleksander Świerkot / Marcin Macuk

TEAM KOMPOZYTORSKI: Patryk Kumór / Michał Pietrzak / Dominic Buczkowski-Wojtaszek / Jan Bielecki

Najlepsza Oprawa Graficzna

AYA Kasia Kowalska

Basta NOSOWSKA

Małomiasteczkowy Dawid Podsiadło

miXtura Lanberry

Raj The Dumplings

Utwór Roku

Małomiasteczkowy Dawid Podsiadło

Nic tu po mnie Michał Szczygieł

Nie dobiję się do ciebie Daria Zawiałow

Nie ma mnie Lanberry

Początek Męskie Granie Orkiestra 2018 (Kortez, Podsiadło, Zalewski)

Teledysk Roku

Łuny Natalia Nykiel

Reżyser teledysku: Łukasz Zabłocki



Małomiasteczkowy Dawid Podsiadło

Reżyser teledysku: Tomasz Bagiński



Nagasaki NOSOWSKA

Reżyser teledysku: Jacek Kościuszko



Początek Męskie Granie Orkiestra 2018 (Kortez, Podsiadło, Zalewski)

Reżyser teledysku: Tadeusz Śliwa



Powiedz mi to w twarz Zuza Jabłońska ft. Jan-Rapowanie & Siles

Reżyser teledysku: Dawid Ziemba

NOMINACJE MUZYKA JAZZOWA

Album Roku Jazz

Circlesongs Tomasz Chyła Quintet

Inside Dawid Lubowicz Quartet

Live Marcin Wasilewski Trio

Product Placement Kamil Piotrowicz Sextet

Ulotne Anna Maria Jopek & Branford Marsalis

Debiut Roku Jazz

Dawid Lubowicz

Dominik Kisiel

Emil Miszk

Łukasz Kokoszko

Michał Martyniuk

Artysta Roku Jazz

Atom String Quartet

Marcin Masecki

Marcin Wasilewski

Nikola Kołodziejczyk

Tomasz Chyła