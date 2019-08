Baranovski, czyli Wojtek Baranowski był gościem w naszym studiu 22 sierpnia 2019 roku. Porozmawialiśmy o tym, jak zmieniała się jego kariera przez pięć lat, zahaczyliśmy o Xxanaxx i The Voice of Poland, ale rozmawialiśmy głównie o tym, co teraz robi muzyk.

A to czas pełen koncertów, festiwali, piosenkach "Dym", "Luźno", Zbiór" i "Czułem miejsca" i oczekiwania na nową płytę, która pojawi się w listopadzie.

