W jednym z ostatnich wywiadów Mike został zapytany o podejście do prawdziwie ostrego metalu. Dziennikarz uzyskał odpowiedź, której się nie spodziewał, a która jest na ustach metalowej braci na całym świecie.

Metal jest tym, co mnie nakręca. To jest to, czego słucham bez przerwy. Gdybyśmy mogli zatopić się i zrobić metalowy album, cała czwórka z nas by w to weszła. Wszyscy jesteśmy metalheads. Wszyscy wiemy wszystko o Wielkiej Czwórce - Metallice, Megadeth, Anthraxie i Slayerze. Zrobiłbym album z coverami Slayera, gdybym mógł. Tam właśnie leży moje serce.

Formacja Nickelback istnieje od 1995 roku. Ma na swoim koncie miliony sprzedanych płyt. Jest wyszydzana za granie bardzo melodyjnej, gitarowej muzyki, która ma udawać metal. Fanom od lat to nie przeszkadza - tłumnie przychodzą na koncerty i śpiewają słowa piosenek zespołu.