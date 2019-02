Nagrody Grammy, uważane za muzyczny odpowiednik Oscara, zostały rozdane w Staples Center w Los Angeles. Za najważniejsze uważa się cztery trofea z tzw. obszaru generalnego: "Najlepszy album roku", "Nagranie roku", "Piosenka roku" i "Najlepszy debiut". Mogą być wyselekcjonowane spośród wszystkich gatunków muzycznych rozpatrywanych przez jurorów.

W kategorii "Najlepszy album roku" nagrodzono piosenkarkę country i autorkę piosenek Kacey Musgraves za "Golden Hour".

Trofeum "Nagranie roku" wyróżniające wykonawcę oraz zespół produkcyjny trafiło do Childish Gambino. Zdobył on też statuetkę w kategorii "Piosenka roku". W obu przypadkach za "This is America".

Wyróżnienie za "Najlepszy debiut" otrzymała Brytyjka Dua Lipa. Wokalistka znana jest m.in. z singla "New Rules". "Jestem dowodem na to, że możesz zrobić wszystko na co się zdecydujesz" – powiedziała odbierając statuetkę.

Dua Lipa / PAP/EPA / JOHN G MABANGLO

The Recording Academy przyznała w niedzielę łącznie ponad 80 nagród w kilkunastu kategoriach. Od muzyki pop, rocka, jazzu, country po alternatywną, rap, gospel, chrześcijańską, a także teatralną i filmową.

Jak podkreślają media, w głównych kategoriach nastąpiła w porównaniu z minionym rokiem zmiana polegająca na zwiększeniu liczby nominacji z pięciu do ośmiu. Spowodowana była tym, że w 2018 roku spośród 86 zdobywców nagrody tylko 17 to były kobiety.

Gospodarzem niedzielnego wydarzenia była piętnastokrotna zdobywczyni Grammy, piosenkarka i aktorka Alicia Keys. Jeszcze przed imprezą wyraziła zadowolenie, że nominacje do Grammy otrzymało w tym roku wiele kobiet.

"Jestem tak podekscytowana, że mogę być mistrzem ceremonii w największą w muzyczną noc i świętować kreatywność, moc i magię. Jestem szczególnie podekscytowana niesamowitymi kobietami nominowanymi w tym roku" – powiedziała.

Pośród "sióstr", poproszonych w trakcie imprezy na scenę przez Keys, znalazła się Michelle Obama. "Muzyka zawsze pomagała mi opowiadać historię, muzyka pomaga nam dzielić ze sobą naszą godność i smutki, nasze nadzieje i radości" - powiedziała była pierwsza dama USA.

Ceremonii przyznawania trofeów towarzyszyły występy takich artystów jak m.in. Diana Ross, Lady Gaga, Jennifer Lopez, Dolly Parton, Red Hot Chili Peppers, Ricky Martin, Katy Perry, Miley Cyrus oraz Camila Cabello.

Album roku

Kacey Musgraves - "Golden Hour"

Nagranie roku

Childish Gambino - "This Is America"

Piosenka roku

Childish Gambino - "This Is America"

Najlepszy nowy artystaDua Lipa

POP

Najlepsze wykonanie soloweLady Gaga - "Joanne (Where Do You Think You’re Glin’?)"

Najlepsze wykonanie w duecie/zespoleLady Gaga & Bradley Cooper - "Shallow"

Najlepszy albumAriana Grande - "Sweetener"

Najlepszy album tradycyjnyWillie Nelson - "My Way"

Rap

Najlepsze wykonanieKendrick Lamar, Jay Rock, Future & James Blake - "King’s Dead"

Anderson .Paak - "Bubblin"

Najlepsza współpracaChildish Gambino - "This Is America"

Najlepsza piosenka

Drake - "God’s Plan"

Najlepszy album

Cardi B - "Invasion of Privacy"

ROCK

Najlepsze wykonanie w gatunku rockChris Cornell - "When Bad Does Good"

Najlepsze wykonanie w gatunku metalHigh on Fire - "Electric Messiah"

Najlepsza piosenkaSt. Vincent - "Masseduction"

Najlepszy albumGreta Van Fleet - "From the Fires"

Muzyka alternatywna

Najlepszy album alternatywnyBeck - "Colors"

R&B

Najlepsze wykonanie R&BH.E.R. & Daniel Caesar - "Best Part"

Najlepsze tradycyjne wykonanie R&BLeon Bridges - "Bet Ain’t Worth the Hand"

PJ Morton & Yebba - "How Deep Is Your Love"

Najlepsza piosenka R&BElla Mai - "Boo’d Up"

Najlepszy album współczesny (Urban Contemporary)The Carters - "Everything Is Love"

Najlepszy album R&B

H.E.R. - "H.E.R."

Dance

Najlepsze nagranieSilk City & Dua Lipa ft. Diplo & Mark Ronson - "Electricity"

Najlepszy album dance/elektronikaJustice - "Woman"

Remix

Najlepsze nagranieHAIM - "Walking Away (Mura Masa remix)"

Nagrody Grammy wręczono po raz 61. w historii.