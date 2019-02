Pośród swych "sióstr", poproszonych na scenę przez gospodynię ceremonii Alicię Keys, znalazła się Michelle Obama.

"Muzyka zawsze pomagała mi opowiadać historię, muzyka pomaga nam dzielić ze sobą naszą godność i smutki, nasze nadzieje i radości" - powiedziała była pierwsza dama USA.

Główną atrakcją tegorocznej ceremonii wręczenia nagród Grammy, która trwa w Staples Center w Los Angeles, był występ obchodzącej w marcu 75. urodziny amerykańskiej piosenkarki Diany Ross. Galę uświetnili też swoimi występami m.in. Lady Gaga, Dolly Parton, Cardi B.

Album roku

Kacey Musgraves - "Golden Hour"

Nagranie roku

Childish Gambino - "This Is America"

Piosenka roku

Childish Gambino - "This Is America"

Najlepszy nowy artystaDua Lipa

POP

Najlepsze wykonanie soloweLady Gaga - "Joanne (Where Do You Think You’re Glin’?)"

Najlepsze wykonanie w duecie/zespoleLady Gaga & Bradley Cooper - "Shallow"

Najlepszy albumAriana Grande - "Sweetener"

Najlepszy album tradycyjnyWillie Nelson - "My Way"

Rap

Najlepsze wykonanieKendrick Lamar, Jay Rock, Future & James Blake - "King’s Dead"

Anderson .Paak - "Bubblin"

Najlepsza współpracaChildish Gambino - "This Is America"

Najlepsza piosenka

Drake - "God’s Plan"

Najlepszy album

Cardi B - "Invasion of Privacy"

ROCK

Najlepsze wykonanie w gatunku rockChris Cornell - "When Bad Does Good"

Najlepsze wykonanie w gatunku metalHigh on Fire - "Electric Messiah"

Najlepsza piosenkaSt. Vincent - "Masseduction"

Najlepszy albumGreta Van Fleet - "From the Fires"

Muzyka alternatywna

Najlepszy album alternatywnyBeck - "Colors"

R&B

Najlepsze wykonanie R&BH.E.R. & Daniel Caesar - "Best Part"

Najlepsze tradycyjne wykonanie R&BLeon Bridges - "Bet Ain’t Worth the Hand"

PJ Morton & Yebba - "How Deep Is Your Love"

Najlepsza piosenka R&BElla Mai - "Boo’d Up"

Najlepszy album współczesny (Urban Contemporary)The Carters - "Everything Is Love"

Najlepszy album R&B

H.E.R. - "H.E.R."

Dance

Najlepsze nagranieSilk City & Dua Lipa ft. Diplo & Mark Ronson - "Electricity"

Najlepszy album dance/elektronikaJustice - "Woman"

Remix

Najlepsze nagranieHAIM - "Walking Away (Mura Masa remix)"

Nagrody Grammy wręczono po raz 61. w historii.