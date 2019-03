- Zostaliśmy wezwani tuż po 8.10 rano w poniedziałek, 4 marca. Zgałszający mówili o zaniepokojeniu stanem zdrowia mężczyzny - powiedział rzecznik policji w Essex - Niestety, 49-letni mężczyzna został uznany za zmarłego na miejscu zdarzenia. Jego najbliżsi zostali poinformowani.

- Śmierć nie jest traktowana jako podejrzana - dodał.

Keith Flint był frontmanem, wokalistą i tancerzem w formacji The Prodigy. Grupa największe triumfy święciła w latach 90tych. Do najbardziej znanych przebojów należą "Breathe" czy "Firestarter". Ze względu na wygląd i sceniczny temperament był traktowany jako maskotka zespołu.

The Prodigy powstało w 1990 roku z inicjatywy Liama Howletta. Keith był z zespołem związany od samego początku. Wielką popularność przyniosły grupie wydane w ostatniej dekadzie XX wieku płyty: "The Prodigy Experience", "Music For The Gillted Generation" czy "The Fat of Land". Zespół był traktowany jako rewolucyjny, wnoszący nowe, oparte głownie na elektronice i samplach , brzmienia. Budził też kontrowersje, jak pamiętnym teledyskiem do "Smack My Bitch Up".

O swej chorobie Keith nie informował mediów.

Flint od 2007 roku był w związku małżeńskim z japońską DJ Mayumi Kai.